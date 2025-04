El Ancelotti más duro con la prensa: "¿Enfrentamiento entre el Madrid y yo? Eso es engañar a la gente"

Se preveía una rueda de prensa 'tensa'... y así fue. Carlo Ancelotti quiso reivindicar y agradecer a sus jugadores tras el tropiezo en Champions (1-5 global ante el Arsenal en cuartos) y cargar contra la prensa y aquellos detractores que, según el italiano, "han engañado" a la gente sobre una posible mala relación entre el club y el italiano.

Ancelotti, contra la prensa: "Engañáis a la gente"

"Criticar a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años me parece engañar, eso es lo que más me ha molestado", dijo Carletto, que también lanzó un dardo a la prensa: "Decir que hay un enfrentamiento entre el club y yo es engañar a la gente".

"¿Mi futuro? A final de temporada, yo y el club, no vosotros"

En una comparecencia en la que tan solo hubo una sola pregunta (RMTV) sobre el partido de mañana entre Real Madrid y Athletic, Ancelotti se mostró frío, seguro y ciertamente reivindicativo con sus jugadores, a los que agradeció el haberle dado "dos Champions en cuatro años" (primera vez que el Madrid cae con Ancelotti en Champions antes de semifinales). No quiso hablar de su futuro: "Lo haremos a final de temporada, yo y el club, no con vosotros", más de tres veces lo repitió ante el aluvión de preguntas de la prensa: ¿su futuro en Brasil? ¿llegará al Mundial de Clubes?

"Florentino me apoya más ahora que cuando gano Champions"

Ancelotti reconoció que nota más el apoyo de Florentino "ahora que cuando he ganado Champions y Ligas": "Hablaré con el club cuando termine la temporada, no sé si antes o después del Mundial de Clubes, pero no se puede decir que hay un enfrentamiento entre el club y yo porque eso es engañar".

Real Madrid - Athletic este domingo

El de Reggiolo insistió en que queda temporada: "Queremos seguir peleando la Liga y tenemos una final en una semana (Copa del Rey)". Este domingo recibirán al Athletic (4º en Liga) sin margen de error haga lo que haga el Barça este sábado ante el Celta. Habrá expectación acerca de la reacción del Bernabéu.

