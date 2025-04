Ancelotti deja en el aire su futuro: "No lo quiero saber"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no despejó las dudas sobre su futuro tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal. Cuestionado en rueda de prensa por su continuidad en el banquillo blanco, el italiano dejó la puerta abierta a una posible salida a final de temporada.

"No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi último partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", reconoció en el Santiago Bernabéu.

"No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club"

A continuación, el de Reggiolo añadió: "No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual".

En la entrevista a pie de campo también se le preguntó si este podría haber sido su último partido en la Champions con el Madrid. Su respuesta a Movistar, aunque entre risas, fue tajante: "Esta temporada sí. Hemos hecho un camino muy bueno. (Mi futuro) Yo no lo sé. Y no lo quiero saber".

Lejos de eludir la crítica, Ancelotti asumió responsabilidades por la eliminación, aunque quiso centrarse en lo que resta por delante. "Que alguien considere que soy el único culpable no me cambia lo que pienso. En los próximos días prepararé el próximo partido para seguir en la pelea por LaLiga y la final de la Copa del Rey. Me da exactamente igual el resto", afirmó. También descartó haber considerado dimitir o expresar dudas a Florentino Pérez sobre su idoneidad para seguir al frente del equipo.

"Tenemos que aceptar los palos"

Ancelotti insistió en la necesidad de mantenerse firmes a pesar del golpe. "Hacer un análisis hoy no es correcto, tenemos que aceptar los palos que llegan por la eliminación. Se lo he dicho a los jugadores, hay que tener la cabeza alta porque en esta competición lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero este año no ha sido igual y esto en deporte puede pasar", expuso.

En su análisis del encuentro, lamentó la decisión arbitral que anuló un penalti señalado a favor del Real Madrid. "Pudimos tener un momento con el penalti que nos han quitado que pudo cambiar la dinámica de la eliminatoria, pero siendo honesto, el Arsenal ha defendido muy bien y hemos tenido dificultad para encontrar espacios. A nivel de intensidad hemos estado mejor pero no ha sido suficiente", valoró.

También quiso destacar el esfuerzo del equipo, aunque reconoció cierta falta de cohesión respecto a campañas anteriores: "A nivel de actitud, el equipo ha dado hoy todo lo que podía dar pero no siempre hemos sido capaces de hacerlo. Ha faltado, comparado con el año pasado, un poco de actitud colectiva".

Dani Ceballos no estaba al 100%

Sobre la suplencia de Dani Ceballos, Ancelotti explicó que "no estaba al cien por cien". En cuanto al ánimo del grupo, se mostró convencido de una buena reacción: "Hay que manejar bien la parte triste del fútbol porque si se bajan los brazos, no estamos motivados en el siguiente partido es que no se maneja bien. Creo que el equipo va a focalizar bien los partidos que tenemos que jugar y ser protagonistas, son partidos muy importantes", aseguró.

Y concluyó con un mensaje claro a su plantilla: "No temo por la respuesta del equipo. Les he dicho a los jugadores algo claro, hay que tener la cabeza alta, seguir peleando y luchando. Tenemos que aprender de este momento para ser mejores el próximo partido". Al ser preguntado por si cambiaría algo de la eliminatoria, Ancelotti fue rotundo antes de abandonar la sala: no modificaría nada.

