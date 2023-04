Ancelotti: "Si llegamos dos veces seguidas a semifinales de Champions, lo habremos hecho bien"

Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de vuelta de semifinales de Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge. El Real Madrid defenderá el 2-0 de la ida. "Estamos motivados, es un partido importante en una competición importante. Hay que hacer un partido completo porque todavía nos quedan 90 minutos y en la Champions todo puede pasar. Estaremos listos para hacerlo lo mejor que podemos", ha avisado el italiano.

"Esta es una plantilla que me hace cambiar de idea muchas veces, porque tiene muchos recursos"

Todo indica que Camavinga volverá a ser titular en el lateral izquierdo. También reconoce que equipo está bien y que varios futbolistas le hacen dudar a la hora de configurar la alineación: "Es difícil decir el once titular. Esta es una plantilla que me hace cambiar de idea muchas veces, porque tiene muchos recursos. Camavinga está bien, puede que juegue de lateral izquierdo". Además, el de Reggiolo ha reconocido que "el Chelsea actualmente no está en un buen momento, es un momento difícil para ellos".

El objetivo del Madrid es llegar lejos en todas las competiciones: "En este club tenemos claro lo que tenemos que hacer: no es ganar siempre, sino competir hasta el final. Puede que tengamos la suerte de jugar otra semifinal y otra final. Tenemos que ir paso a paso. Si llegamos a semifinales también este año, lo habremos hecho bien porque esta es la competición más importante del mundo y llegar dos veces seguidas es bueno".

El rey de la Champions

El preparador italiano da la razón a Kepa, guardameta 'blue': "Este club es el rey de la competición, y nosotros somos una pequeña parte de la gran historia de este club, que ha sido capaz de ganarla 14 veces. El Madrid es rey y nos gustaría engrandecer esta historia competiendo e intentando ganar de nuevo".

Ancelotti no se ha querido pronunciar sobre las acusaciones de Joan Laporta hacia el club merengue en su rueda de prensa sobre el caso Negreira: "No lo he visto porque estábamos viajando. Es un asunto bajo investigación y no opino".

¿Afectará a Nacho volver a ser suplente de cara a su renovación? "Si Nacho no juega, le puede afectar. Si se repite el once del partido de la ida o de los Clásicos afecta también a Ceballos o Asensio, por cierto. Hay más de once que merecen jugar en este momento", ha explicado. Cuestionado también sobre la renovación de Kroos, lo tiene claro: "Es una leyenda, ahora está en un buen nivel física y mentalmente. Creo que, como ya dije, le gustaría acabar su carrera aquí en el Madrid".

También ha insistido en que seguirá la próxima temporada al frente de los blancos: "Tengo contrato hasta 2024 y me gustaría quedarme en el Real Madrid". Asimismo, ha preferido no pronunciarse sobre el posible interés del Madrid sobre Jude Bellingham. "Desafortunadamente, Bellingham es un jugador del Dortmund y no me gusta hablar de jugadores de otros equipos".