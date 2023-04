Kepa: "El Real Madrid es el rey de la Champions"

Kepa Arrizabalaga asegura que el Real Madrid es el "rey" de la Champions League. El portero del Chelsea ha señalado que su equipo no necesita hacer el partido de su vida para eliminar al conjunto blanco: "Mañana es un gran partido, cuartos de final, jugamos en casa... No va a ser fácil, pero no creo que necesitemos el partido de nuestra vida, necesitamos un buen partido, estar al máximo nivel".

"Mirando la ida, hay que darles menos espacios. Creo que no fuimos suficientemente contundentes ni en ataque ni en defensa"

El meta ha rememorado el cruce del año pasado, cuando remontaron al Real Madrid con un 0-3 en el Santiago Bernabéu, antes de que los blancos sentenciaran el cruce en la prórroga: "La situación en el Bernabéu... Minuto 80 ir ganando 0-3... Era la situación soñada, luego se nos vino abajo. Se demuestra que se pueden dar estas situaciones. Después de la ida (1-3) era una situación complicada y encima el partido era fuera. Estuvimos cerca de hacerlo. Eso nos demuestra que podemos hacerlo. No podemos pensar en meter tres o cuatro cuando no hemos metido el primero".

¿Y qué necesitarían los 'blues' para remontar a los blancos? El Madrid les ganó 2-0 en la ida: "Necesitamos una actuación mejor que en el Bernabéu. Contraatacar mejor, crear más ocasiones, seguro, marcar goles... Necesitamos ser más precisos en ambas áreas. La plantilla que tiene (el Madrid), la institución que es... Poco tiene que añadirse. Es un equipo que tiene muchísima historia en esta competición. Es el rey. Mirando la ida, hay que darles menos espacios. Creo que no fuimos suficientemente contundentes ni en ataque ni en defensa. No fuimos decisivos en ninguna área", ha abundado.

Vinícius, determinante

Sobre Vinícius, Kepa cree que el brasileño "es muy determinante" con espacios: "Incluso cuando teníamos el balón le dimos demasiado espacio. No estuvimos lo suficientemente pendientes de él. Tuvimos que retroceder, vueltas de muchos metros, el equipo perdió altura y tuvo que volver a construir desde atrás".

En cuanto a su rendimiento esta temporada, el guardameta de Ondárroa opina que está siendo una temporada "muy positiva" para él porque ha pasado de jugar 15 partidos por campaña a ser titular: "Ahora estoy con confianza, disfrutando en el campo. Es lo más importante".