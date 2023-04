Chelsea - Real Madrid: Horario y dónde ver la vuelta de 1/4 de final de la Champions League en directo

Carlo Ancelotti y el Real Madrid están a un partido de volver a pisar las semifinales de la Champions League. Los blancos visitarán Stamford Bridge para enfrentarse a un Chelsea en horas bajas e intentar defender o aumentar la ventaja de la ida cosechada en el Santiago Bernabéu (2-0).

Tras dos pinchazos en los últimos tres partidos de Liga, el equipo merengue volvió a sumar una importante victoria en la competición doméstica al superar por 0-2 al Cádiz en el Nuevo Mirandilla con goles de Nacho y Asensio. Fue un acoso y derribo con 35 tiros y 10 de ellos a puerta pero tuvo que ser Nacho el que abriera la lata en el minuto 72. El Madrid ganó y el Barça empató en Getafe, algo que da un resquicio de esperanza para que los de Ancelotti puedan seguir, al menos, luchando la Liga. Son 11 puntos de diferencia entre ambos con 27 todavía por disputarse. Ojo al Atleti, que solo tiene 2 menos que el Madrid.

El Madrid, a por su 11º semifinal en los últimos 13 años

No obstante, el gran objetivo de la entidad de Chamartín es la Champions, otra vez. Han ganado 14 y no quieren quedarse ahí, están a posiblemente 90 minutos de otra semifinal, la que sería la tercera consecutiva y la 11º de las últimas 13. Han leído bien, si el Chelsea no remonta a los blancos, el Madrid jugará su undécima semifinal de Champions en los últimos 13 años. Poco más se puede añadir.

Lo dicho, su rival será el Chelsea de Lampard, curiosamente el último equipo que noqueó a los madridistas en Champions en la temporada 2020-2021, semifinales en las que se impusieron los londinenses por un 3-1 global. Acabarían ganando la orejona.

El Chelsea, de capa caída: 5 victorias en los últimos 25 partidos

Sin embargo, los 'blues' suman tres derrotas consecutivas, no ganan desde hace más de un mes (11 de marzo) y solo han ganado 5 de los últimos 25 encuentros oficiales. Números ridículos para un grande de Europa y más teniendo en cuenta el desembolso económico que emplea en fichajes año tras año. Parece complicado, muy complicado que pueda remontar un 2-0 al Madrid pero el fútbol es fútbol y poco entiende de lógica. El año pasado llegaron a ir 0-3 en el Bernabéu.

Chelsea - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions

El partido de vuelta entre Chelsea y Real Madrid de los cuartos de final de la Champions League será el martes 18 de abril a las 21 horas en Stamford Bridge (Londres) y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes, con la previa, los onces oficiales, la narración del partido, la crónica y las posteriores reacciones.