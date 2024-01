Ancelotti: "Confío en el sistema arbitral como siempre"

Carlo Ancelotti ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Almería y menos de 48 horas después de que su equipo cayera eliminado de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Esa derrota provocó fuertes críticas a los árbitros en Real Madrid TV y el italiano fue preguntado a este respecto.

"Hay libertad de expresión. Cada uno puede opinar lo que quiera sobre algunos asuntos, no tengo que añadir más en este sentido", aseguró Ancelotti cuando fue preguntado por los vídeos de RMTV.

"Confió en el sistema arbitral como siempre", indicó el italiano. "Lo que está pasando y lo que ha pasado está bajo investigación y tenemos que esperar a ver cuáles serán las decisiones en este sentido", añadió Ancelotti respecto al 'caso Negreira'.

En lo meramente deportivo, el de Reggiolo aclaró que no existe un "debate interno" alrededor de la portería tras los errores de Kepa y Lunin en los últimos partidos.

"Los porteros inmaculados no existen, hacen errores. Los han cometido Kepa y Lunin pero no cambia la confianza que tengo en los dos. El debate está fuera de aquí. Lo escucho, está bien pero no es importante. Dentro no hay debate", aseguró Ancelotti.

"No hay debate interno, acepto el debate del exterior pero interno no lo hay. Yo elijo el portero y ya está", zanjó el italiano.

Carlo Ancelotti también aclaró que la última vez que habló con Vinícius fue el martes para agradecerle sus palabras tras la final de la Supercopa de España. "Le agradecí lo que dijo tras la final de la Supercopa. Y los tres goles que había marcado", desveló Ancelotti.

Por último, el entrenador del Real Madrid analizó el duelo ante el Almería y avisó que espera un un partido complicado ante el colista de LaLiga EA Sports.

"Estamos centrado en el partido de mañana contra un equipo que los datos dicen que sólo tiene seis puntos, pero que mereció ganar contra el Girona, el Atlético pidió la hora, tenía empatado el partido contra el Barcelona... Es un equipo que sigue vivo y que mañana va a pelear el partido. Nosotros tenemos que estar listos", apuntó Ancelotti.