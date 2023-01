Alineación del Real Madrid hoy ante el Valencia en la Supercopa de España

Real Madrid y Valencia se miden hoy en la primera semifinal de la Supercopa de España en el Estadio Internacional Rey Fahd en Riad, Araba Saudí. El actual campeón de la competición defiende el título ante un Valencia en horas bajas.

Carlo Ancelotti ha viajado a Riad con todos los jugadores disponibles, a excepción de David Alaba y Aurélien Tchouaméni, ambos baja para disputar la Supercopa de España por una lesión en el sóleo. Mario Martín, mediocentro del Castilla, es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid.

Antonio Rüdiger se perfila como el relevo de Alaba en el eje defensivo, mientras que Toni Kroos podría ser el elegido por Ancelotti para jugar como pivote en la posición de Aurélien Tchouaméni. La otra duda está en el lateral derecho, donde jugará Lucas Vázquez si Carvajal no está totalmente recuperado. No se esperan más novedades y el Real Madrid saldrá ante el Valencia con un once de gala.

Thibaut Courtois estará hoy bajo los palos, con una defensa formada por Lucas Vázquez/Carvajal, Militao, Rudiger y Mendy.

Toni Kroos, Luka Modric y Fede Valverde se perfilan como los tres jugadores en la medular del Real Madrid, mientras que Rodrygo, Benzema y Vinicius Júnior serán el tridente ofensivo de Ancelotti.

El Valencia de Gennaro Gattuso cuenta con la baja de Samu Castillejo, pieza clave en el esquema valencianista. André Almeida o Ilaix Moriba son la gran duda de Gattuso en la medular. Cavani y Samuel Lino serán la pareja de ataque del Valencia hoy ante el Real Madrid.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Valencia de la Supercopa de España

Alineación Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez/Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Kroos, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius Júnior.

Alineación Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Diakhaby, Comert, José Gayá; Musah, Hugo Guillamón, André Almeida/Ilaix; Hugo Duro, Cavani y Samuel Lino.