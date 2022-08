Alineación del Barcelona en el partido de hoy contra el Valladolid en La Liga

Barcelona y Valladolid se enfrentan este domingo 28 de agosto en el Camp Nou en la tercera jornada de La Liga. El Barcelona llega con la intención de demostrar su potencial tras un sorteo de Champions complicado en el que ha quedado encuadrado en el 'grupo de la muerte'. Por su parte, el Valladolid busca despegar en la competición.

El Barça ha conseguido inscribir a Koundé tras haber liberado el espacio salarial suficiente. Xavi Hernández reconoció esta inscripción como una prioridad y señaló además que el defensa estaba entrenando bien, motivo por el que podría haber cambios en el once titular con la presencia del francés procedente del Sevilla.

Sin embargo, la formación que utilice el técnico culé para este partido es también una incógnita debido a que Xavi ya avisó de que la disposición dependería "de cada equipo". El Barça llega al partido contra el Valladolid tras un tropiezo contra el Rayo Vallecano y una victoria contundente contra la Real.

Por su parte, el Valladolid de Pacheta no acaba de despegar. En las dos jornadas de La Liga ha sumado 1 punto procedente de un empate contra el Sevilla. En la primera jornada cayó derrotado contra el Villarreal. Aún así, Pacheta confía en competir de tú a tú contra el Barça para puntuar.

El técnico del Valladolid ha explicado que su equipo "no tiene nada que perder" y no ha revelado más datos de qué disposición táctica seguirán. "Podemos meter más un mediapunta que un volante o casi cuatro volantes en lugar de tres para coger más el centro, pero no voy a dar más pistas porque vamos a tratar de dar la sorpresa", explicó. El Valladolid lleva sin puntuar en el Camp Nou desde la temporada 2003-04 y su última victoria data de la temporada 1997-98.

Posible alineación del Barcelona contra el Valladolid en el partido de La Liga

- Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Eric Garcia; Dembélé, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Balde; Ansu Fati y Lewandowski

- Valladolid: Masip; Luis Pérez, Javi Sánchez, Joaquín, Escudero; Roque Mesa, Monchu, Aguado; Anuar, Iván Sánchez; Sergio León