Alineación del Atlético de Madrid hoy contra el Oporto en el partido de Champions League

Los chicos de Simeone afrontan este martes un partido trascendental ante el Oporto. El equipo colchonero se juega ante los portugueses la clasificación directa a la Europa League, el empate ante el Leverkusen en el Metropolitano supuso la eliminación de la Champions y ahora le objetivo es competir en Europa League.

No es la situación deseada y ni mucho menos la que esperaban aficionados y jugadores del Atleti a principio de temporada, el grupo, pese a no ser el más fácil, no debería haber supuesto un problema para los rojiblancos, que solo pudieron ganar 1 de los 5 partidos, fue en casa, ante el Oporto, en la primera jornada y con un gol en el descuento.

Combinaciones para que el Atleti se meta en Europa League

Ahora los pocos colchoneros se centran en vencer al Oporto fuera de casa para asegurarse la 'segunda' competición europea, una victoria del Atleti les mete pase lo que pase en el otro partido, si los de Simeone empatan necesitan que el Leverkusen no gane y si pierden necesitan que los alemanes también pierdan ante el Brujas, un empate del Leverkusen y una derrota del Atleti dejaría fuera a los del Cholo por el enfrentamiento directo ante los de Xabi Alonso.

El Brujas y el Oporto ya están en octavos y el Atleti es 3º con 5 puntos mientras que el Bayern Leverkusen es 4º con 4 puntos, los alemanes tienen ganado el enfrentamiento directo por lo que un empate a puntos les beneficia.

Alineación probable de Simeone en el Oporto - Atlético de Madrid

Esta es la posible alineación del Atlético de Madrid ante el Oporto en el último partido de la fase de grupos de la Champions League.