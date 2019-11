Alexandra, la árbitra de 18 años insultada: "A este tipo de gente les sancionaría sin poder entrar a un campo"

Más información Los insultos que recibió Alexandra

Para Alexandra García el del domingo en San Lorenzo del Escorial no fue un partido más. Esta colegiada de 18 años tuvo que hacer frente a insultos de todo tipo durante el choque.

La trencilla recibió insultos de todo tipo: "No deberían insultarme, ni a mi ni a nadie", dice.

Ante este tipo de sucesos propone la siguiente solución: "Yo a este tipo de gente les sancionaría sin poder entrar a un campo de fútbol durante un tiempo.

Sobre el suceso ella niega haberse enterado de los insultos durante el choque: "No me enteré de lo que me dijeron".

Alexandra asegura que seguirá pitando con la misma ilusión: "No me quintan la ilusión. Pero creo que esa gente no debería estar en los campos de fútbol. Simplemente quiero que se vayan", concluyó.

El club local apoya su postura

El presidente del San Lorenzo del Escorial es claro con los que profirieron estos insultos: "No los queremos ni en la Herreria ni en nuestro pueblo", dice Antonio Hernanz.

"Los insultos nos parecen lamentables. Pero nos sorprendió que el ni el delegado, ni la policía, que estaban presentes tuvieran constancia de la denuncia de los hechos", dice el presidente.

El problema para el club, es que ahora no tiene forma de identificar a los racistas: "No es un socio. Ni alguien conocido".

Por eso concluye haciendo la siguiente petición: " No hay que grabar las cosas. Hay que ayudar al afectado denunciando".