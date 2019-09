Alex Morgan ha vuelto a criticar el comportamiento de Cristiano Ronaldo fuera de los terrenos de juego en una entrevista con Sports Illustrated, en la que aseguró que el delantero de la Juventus es diferente como futbolista y en si vida diaria.

"No es que no piense que él sea uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Su trabajo y el hecho de que entretenga a la gente con lo que hace en la cancha no tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones", aseguró Alex Morgan.

La estrella norteamericana cree que hay muchas cosas que el dinero logra ocultar en torno a Cristiano Ronaldo.

Alex Morgan ya cargó contra Cristiano el pasado mes de julio, cuando se conoció la desestimación del caso por una supuesta agresión sexual del delantero portugués.

"En el tweet hablé sobre eso y creo que es importante seguir apoyando a las mujeres que están en situaciones vulnerables donde además no cuentan con apoyo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes", puntualizó Morgan.