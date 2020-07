Álex Bergantiños, capitán del Deportivo: "No entiendo por qué no se paró toda la jornada y se evitó este lío deportivo y sanitario"

La polémica sobre el aplazado Deportivo - Funelabrada sigue generando todo tipo de reacciones. Anoche hubo un cruce de acusaciones entre el CSD y LaLiga y el club madrileño.

En este crispado ambiente ha tomado la palabra el capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, que ha solicitado una solución "a este lío en el que se han metido sólos" tras la decisión de no aplazar el resto de la jornada.

"Nosotros pedimos desde el principio que no se jugara la jornada. Haga lo que se haga ahora no va a ser justo, lo único justo habría sido aplazar la jornada y ver qué decisión se tomaba. Ahora no nos corresponde a nosotros decidir como arreglar este lío en el que se han metido solos. No entiendo qué tipo de objetivos o pensamientos tuvieron en ese momento para no parar la jornada y evitar este lío sanitario y deportivo", ha explicado Álex Bergantiños en 'Espejo Público'.

"Esto tiene vertiente sanitaria y deportiva, y en la deportiva lo que se hizo no fue justo. Teníamos que haber jugado todos a la vez. La temporada pasada se suspendió una jornada por la desgraciada muerte de un futbolista y ahora, ya digo, quién decidió y por qué decidió dejarnos a nosotros al margen de la competición", se ha preguntado el capitán del Deportivo.

Bergantiños explicó que se enteraron de los positivos de coronavirus en el Fuenlabrada hora y media antes de que comenzará su partido ante el equipo madrileño en Riazor.

"Llegamos a las 19.30 al estadio y nos enteramos por una alerta de un medio deportivo y nuestro utillero nos comunica que el Fuenlabrada no había ido a montar el vestuario. Ahí comenzamos a decir que se tenía que parar toda la jornada porque se corría el riesgo de adulterar la competición porque había muchos equipos implicados. Lo más lógico era parar la competición por el tema deportivo y sanitario", ha asegurado Bergantiños.

"La duda que nosotros tenemos es porqué no se paró la jornada y qué tipo de interés había en jugar la jornada sí o sí de la forma en que se hizo. Entendemos que se debe buscar una solución a lo que ha pasado", ha indicado el capitán del Deportivo.