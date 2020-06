Alejandro Blanco: "Con el Comité Olímpico Catalán no puedo tener conversaciones porque no existe"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado este lunes que no está teniendo ni ha tenido conversación alguna con el Comité Olímpico de Catalunya (COC) dado que "no existe" y que, pese a que el mundo del deporte está tranquilo, como español quiere que se solucione la situación política en Cataluña en las elecciones del 21 de diciembre.

"Con el Comité Olímpico Catalán no puedo tener conversaciones porque no existe. Ha perdido en el juzgado tres veces, en un tribunal ordinario, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Y luego el COI sólo reconoce un comité olímpico", aseguró Blanco este lunes a varios medios tras acudir al acto de la cuenta atrás para los Juegos de Invierno de Pyenongchang del año pasado, organizado por Eurosport.

Pese a que Blanco tiene contacto directo con el presidente del COC, Gerard Esteva, niega que se haya dirigido a él como tal. "Dicho esto, tengo reuniones periódicas con Gerard Esteva, preside la UFEC y está haciendo un gran trabajo por el deporte catalán sin ningún género de dudas, pero hablamos de la UFEC, no del COC porque no podemos hablar de algo que no existe y que no está reconocido", reiteró.

A nadie le gusta la situación

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno, Blanco observó que en el mundo del deporte "hay una gran tranquilidad" porque las federaciones están tranquilas.

"Como español, a nadie le puede gustar la situación que estamos viviendo. Ojalá se resuelva todo, y que el 21 de diciembre haya unas elecciones libres y democráticas como son todas las elecciones en España y que hable el pueblo de Cataluña para plantear el presente y el futuro", señaló al respecto.