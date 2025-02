Aitana Bonmatí, sobre la sentencia a Luis Rubiales: "Me sorprende que no se hayan penalizado las coacciones"

Aitana Bonmatí, centrocampista de la selección española, ha comparecido en la previa del duelo ante Inglaterra en Wembley y ha valorado la sentencia a Luis Rubiales, condenando a 18 meses de multa por un delito de agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial en Australia. Pero el expresidente de la RFEF y los otros tres acusados (Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera) fueron absueltos del delito de coacciones, un hecho que le llama la atención a la internacional española.

"La sentencia sienta precedentes sobre esta clase de casos, de agresiones sexuales, pero me sorprende que no se hayan penalizado las coacciones. Tenemos que respetar a la justicia, pero prefiero quedarme con que el proceso ha servido de algo. Todas aquí estamos contentos porque hemos apoyado a nuestra compañera mientras seguimos jugando y hemos luchado para que estas cosas no queden en vano", ha indicado Aitana Bonmatí.

"Creo que este caso ha ocurrido por una razón y que se nos respetará más a las mujeres. Y la gente se puede dar cuenta de que es algo importante y que no debe nunca pasar más. Ha sido un tiempo difícil, pero esto nos hace aún más campeonas, porque hemos ganado dentro del campo y fuera de él. Estamos orgullosos de ello, porque hemos tenido que sufrir mucho y esto nos hace más fuertes", apuntó la jugadora del Barcelona.

"Wembley es un estadio mítico e histórico. Me hace mucha ilusión jugar aquí"

Respecto al duelo de la Nations League ante Inglaterra, el rival ante el que ganaron el Mundial el pasado agosto de 2023, Aitana Bonmatí ha asegurado que "puede ser uno de los mejores partidos de fútbol femenino".

"Ahora lo veo igualado, no creo que haya un favorito claro. Nos ganaron en la Euro, nosotras en el Mundial. Inglaterra es un equipo al que le gusta jugar con balón, pero se adapta a nuestro estilo y está cómoda al contragolpe. Hemos analizado los errores que nos han penalizado en los últimos partidos y saber defender cuando estamos atacando para minimizar una posible pérdida. Va a ser un gran partido y cada equipo va a intentar maximizar sus armas", analizó Aitana Bonmatí.

"Perder una final en un Mundial es doloroso porque el camino es largo. Yo también tendría ganas de revancha. Para nosotras es una oportunidad de liderar, reinar y ser un equipo campeón. Después de los Juegos Olímpicos quedamos con la espina de irnos sin una medalla, pero ahora viene la Nations League y queremos volver a ser un equipo campeón", señaló la actual Balón de Oro.

La centrocampista española habló también sobre el escenario del duelo, el mítico estadio de Wembley.

"Wembley es un estadio mítico e histórico. Me hace mucha ilusión jugar aquí. Es uno de esos partidos en los que piensas en la noche anterior. Va a ser un gran partido y ojalá haya mucha gente en las gradas para disfrutarlo. Es un estadio de los que motiva. Por el nombre se te eriza la piel. Es un momento único que hay que disfrutar. Inglaterra es un ejemplo de cómo tratar el producto. Aprovecharon su momento tras ganar la Eurocopa (2022) y ojalá nosotros podamos jugar en estadios así y llenos, tanto con la selección como en la Liga", concluyó Aitana Bonmatí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com