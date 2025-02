Jennifer Hermoso rompe su silencio tras la condena a Luis Rubiales: "Se acabó..."

Jennifer Hermoso ha 'roto' su silencio después de que se conociese la condena de 18 meses de multa a Luis Rubiales por la agresión sexual (beso no consentido a Hermoso) durante la ceremonia de entrega de medallas en el Mundial Femenino de 2023.

"Y ahora si, se acabó"

"Después de todo, esto creará un precedente importante en un entorno social en el cual aún queda mucho por hacer. Tengo el corazón lleno de cada una de las personas que han estado, están y seguirán conmigo en esta lucha. Y ahora si, se acabó", escribió la futbolista madrileña en una publicación en sus redes sociales.

Rubiales tendrá que pagar 10.800 euros

Rubiales, que no fue condenado por las supuestas coacciones, ni tampoco el resto de imputados, tendrá que afrontar la multa de 10.800 euros (unos 20 euros diarios durante 18 meses), además de no acercarse a menos de 200 metros de Jenni Hermoso y no comunicarse con ella durante un año. Por contra, la defensa de Jenni Hermoso pidió una indemnización de 50.000 euros "en concepto de daño moral". Esa cantidad quedó finalmente reducida hasta los 3.000 euros en una sentencia final. Los abogados de la futbolista la califican de "absolutamente desproporcionada" la cuantía solicitada.

Las presiones "carecen de la entidad suficiente"

En cuanto al posible delito de coacciones, tanto Rubiales como el exentrenador de la Selección femenina Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol masculina Albert Luque y el exdirector de marketing de la Federación Rubén Rivera fueron absueltos del delito de coacciones. Y es que según dicta la sentencia del juez, las presiones que Hermoso y otros testigos, entre ellos su hermano Rafael, su amiga Ana Ecube y alguna de sus compañeras, relataron haber sufrido para que restara importancia al beso, carecen de la entidad suficiente para calificarlas de un delito de coacciones.

Tras la sentencia, se informó de que Jennifer Hermoso recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional (AN), por contra, Luis Rubiales también pidió recurrir la condena. El expresidente se acogerá al derecho a recurrir en el "plazo de diez días" posterior a esta sentencia. Habrá que esperar hasta el 2 de marzo para conocer los próximos pasos de un caso que todavía no está cerrado.

