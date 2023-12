Aitana Bonmatí aclara en redes sociales por qué no salió al campo en la segunda parte ante Italia

La incógnita, si es que había alguna, de porque Aitana Bonmatí no pudo jugar la segunda mitad del partido ante Italia ya está resuelta. La misma jugadora del Barça y de la Selección ha acudido a sus redes sociales para aclarar lo sucedido en la pasada noche de viernes en la que España salió a la segunda parte con 10 jugadoras y terminó perdiendo el partido por 2-3.

"No me sentí bien y pedí ser sustituida"

"Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñen a los hechos acontecidos quería esclarecer lo que sucedió. Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four.", explicó la jugadora española.

La Selección de Montse Tomé se fue ganando al descanso pero todo se torció antes incluso de que las jugadoras saltaran de vuelta al césped del Estadio Municipal de Pasarón, Pontevedra. Aitana Bonmatí y Athenea del Castillo no iban a participar en la segunda mitad por las razones que fueran, sin embargo, sus sustitutas no estaban preparadas, Lucía García tardó varios segundos en entrar al campo y lo hizo corriendo y con las botas sin atar, Italia presionó y consiguió empatar en ese preciso instante.

Tomé: "Aitana nos avisó con poco tiempo de que no seguía"

España encajó tres goles en menos de 20 minutos y acabó cediendo ante las italianas por 2-3, tras el encuentro Montse Tomé intentó explicar lo sucedido: "En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos", explicó la asturiana.

Athenea, en cambio, no estaba en la línea de su entrenadora: "Llegamos al vestuario y nos comunican los cambios. No he sido consciente de nada, me quedé en la ducha. Es un fallo grave, habrá sido un error de cálculo, estas cosas no pueden suceder", admitió.

España, ya en semis de la Nations

No obstante, la derrota no tuvo consecuencias a efectos clasificatorios ya que la derrota de Suecia ante Suiza permitió a España clasificarse matemáticamente a las semifinales de la UEFA Nations League y estar un paso más cerca de conseguir un billete para los Juegos Olímpicos de París.