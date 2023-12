El imperdonable error de España previo al gol de Italia: Lucía García entró al campo con las botas sin atar

La Selección Española de Fútbol sufrió esta pasada noche su primera derrota con Montse Tomé en el banquillo tras caer ante Italia (2-3) en el penúltimo partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

No obstante, 'la Roja' pudo aun así clasificarse matemáticamente a las semifinales del torneo tras la inesperada derrota de Suecia ante Suiza en Lucerna (1-0), un resultado que deja a las suecas empatadas a puntos con Italia y teniendo que enfrentarse a España en la última jornada. En juego estará el que una de ellas se mantenga en la Liga A de la UEFA Nations League.

Un error inexplicable

Sin embargo, lo más llamativo e inexplicable de ayer fue que la selección de Montse Tomé salió al campo en la segunda parte con 10 jugadoras por una evidente confusión o falta de comunicación que provocó que Italia empatara el encuentro (1-1) en el minuto 46.

Athenea del Castillo y Aitana Bonmatí iban a ser las sustituidas al descanso pero los correspondientes recambios (Esther González y Lucía García) no se percataron de que tenían que entrar. En el caso de Lucía lo hizo inextremis, tanto que entró en el campo con las botas sin atar. En ese mismo instante llegó el gol italiano, suceso que pilló todavía peor a Esther, que se encontraba en la banda terminando de prepararse para entrar. Surrealista. Una falta de comunicación imperdonable en el más alto nivel competitivo.

Montse Tomé señala a Aitana: "Nos avisó con poco tiempo"

Ahí empezó la remontada visitante ya que España encajó tres goles en menos de 20 minutos para terminar perdiendo 2-3 en Pontevedra. La primera versión de lo ocurrido la dio la entrenadora Montse Tomé: "En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos", admitió.

Athenea: "No he sido consciente de nada"

Por el contrario, las declaraciones de una de las protagonistas, Athenea del Castillo, difieren de las de su técnica: "Llegamos al vestuario y nos comunican los cambios. No he sido consciente de nada, me quedé en la ducha. Es un fallo grave, habrá sido un error de cálculo, estas cosas no pueden suceder", explicó la jugadora del Real Madrid.

Pese al caos no tuvo más repercusión que una insignificante derrota en términos clasificatorios pero que sí 'mancha' lo que podía haber sido una fase de grupos con pleno de victorias. De los errores se aprende.