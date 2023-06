Agreden y queman la camiseta a Kenzo, un niño del Marsella con cáncer cerebral

La Fiscalía de Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, ha abierto una investigación por el ataque contra un niño de 8 años enfermo de un cáncer cerebral durante los incidentes por el encuentro de fútbol entre el Olympique de Marsella (OM) y el combinado local. Según el testimonio de la madre del niño, un grupo de seguidores del Ajaccio les agredió al ver al menor con la indumentaria del Olympique.

La víctima se llama Kenzo y había llegado hasta Ajaccio con su familia desde Roquefort-la-Bédoule, en la zona de Bouches-du-Rhône, para cumplir el sueño de ver jugar a su equipo en la que era la última jornada de la Ligue 1 francesa 2022-2023.

'Le arrancaron la camiseta y se la quemaron'

"Eran quince, así que no pude hacer nada. Me pasaron por encima, abrieron la puerta del camerino, le dieron dos puñetazos en la cara a mi marido, empujaron a mi hijo, que se cayó y se golpeó toda la cara con la barra de hierro del asiento", ha relatado a la radio pública France Bleu la madre del menor, llamada Amandine. "Le arrancaron la camiseta y se la quemaron. Estamos conmocionados, no podemos superarlo", abundó.

La Fiscalía ha abierto una investigación tanto por este incidente como por una agresión sufrida por un periodista.

El Ajaccio-OM venía dejando incidentes graves ya desde el viernes pasado, cuando en la noche cuatro personas sufrieron heridas leves y una fue detenida en los enfrentamientos que se desataron entre los ultras de los dos clubes.