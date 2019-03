El agente de Guardiola: "La Premier es una gran posibilidad, pero también lo es un año sabático"

El agente de Pep Guardiola, Josep María Orobitg, desmintió haya hablado en alguna ocasión con el dueño del PSG francés, Nasser Al-Khelaifi sobre la posibilidad de que el entrenador catalán, que abandonará a final de esta temporada el Bayern de Múnich, pudiese recalar en el conjunto parisino, dejando claro que la 'Premier League' sigue siendo el destino más probable o incluso "un año sabático".

"Nunca he hablado con el presidente del PSG, ni últimamente ni en el pasado. Tuve contactos con su director deportivo (Olivier Létang), pero para hablar de uno de mis jugadores. Nunca hemos hablado de la situación de Pep y el PSG no me ha hecho la más mínima pregunta sobre sus deseos", expresó Orobigt en declaraciones recogidas por 'lequipe.fr' y después de que la prensa deportiva catalana dejase caer este fin de semana esta posibilidad.

El PSG, "lejos" para Pep

Además, el representante del de Santpedor apuntó que existía la posibilidad de que el extécnico del FC Barcelona hubiese tenido "un contacto directo", pero que esto le "sorprendería". "No me ha dicho nada", afirmó. "De todas formas, está muy lejos de las posibilidades que manejamos hoy", añadió.

En este sentido, el agente subrayó que la 'Premier League' es "una gran posibilidad", aunque sin citar ningún club en concreto. "Pep tomará su decisión en dos o tres meses. Todo es posible, incluso un año sabático", sentenció.