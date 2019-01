La FA acusa a Emery de "conducta impropia" por dar una patada a una botella que golpeó en un aficionado

El técnico español se disculpó de inmediato con el seguidor después del incidente durante los momentos finales del partido de la Premier League entre el Arsenal y el Brighton, disputado en el Amex Stadium. Emery, enfadado tras una acción, golpeó la botella y ésta impactó en un espectador.

Emery, que se disculpó de inmediato, confía que su rápida reacción sea suficiente para evitar una posible sanción. "Lo pateé por mí y se disparó a los aficionados. Pedí mis disculpas y repito mis disculpas otra vez", dijo en una conferencia de prensa.

"Le di una patada a la botella porque estaba cerca de mí y no por esta intención", añadió el preparador vasco, que fue preguntado si esperaba ser castigado por la FA: "Espero que no. No tiene que ver con la acción sino con la circunstancia. Espero que la disculpa sea el fin del asunto", sentenció.