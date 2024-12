Fútbol gaélico, el deporte irlandés que triunfa en Galicia: "Hay selección gallega pero no española"

El fútbol gaélico es el deporte de equipo más famoso de Irlanda. Se juega con 15 personas en cada equipo y se entiende como una mezcla de balonmano y fútbol. Las porterías tienen forma de H y se puede marcar gol con el pié o la mano. A lo largo del campo también se puede patear o llevarlo en las manos.

Nos explica las reglas Paula, jugadora y presidenta del equipo Fillas de Breogán, el primer equipo gallego de este deporte. “Lo fundó un compañero después de haber estado en Irlanda”, cuenta la jugadora, que lleva jugando desde 2018.

No es un deporte extremadamente conocido, pero, de todo España, en Galicia es donde más presencia tiene. “Llama la atención que haya selección gallega y no española”, cuenta.

En Galicia hay seis equipos femeninos de gaélico, por lo que tienen su liga. “Madrid, por ejemplo, tiene que jugar con clubs de otras comunidades, como Valencia”, añade, complicando poder dedicar tiempo al deporte, teniendo que recorrer tantas distancias para los partidos.

Aunque la situación de este deporte minoritario sea más favorable en Galicia, lo cierto es que antes había más equipos que ahora. Las Rías Baixas, por ejemplo, tenían varios, como el Cambados. “En la provincia de Lugo no hay ninguno”, añade Paula.

La importancia de su promoción

Una forma que utilizan desde los clubes de fútbol gaélico para atraer nuevos jugadores es acercar el deporte a los centros.

De hecho, Aldara y Sara estudian en la Universidad de A Coruña, arquitectura y administración de empresas respectivamente. Fue hace un año, en las jornadas de puertas abiertas de la universidad, cuando vieron un stand del club de Fillas de Breogán y decidieron probar.

Aldara lo conocía, “por intercambios que se habían hecho en mi colegio”, cuenta. Nunca había hecho nada parecido, pero explica: “Cuando empecé, me enamoré del deporte”.

Por otro lado, Sara había hecho volley, deporte con el que encuentra ciertas similitudes. “Yo nunca lo había visto”, cuenta.

El Campeonato Panaeuropeo

El 19 de octubre las coruñesas, Fillas de Breogán, se proclamaron campeonas panaeuropeas. “Es un campeonato europeo de clubes, no de selecciones”, aclara Paula. Por ello, también participaron otros equipos gallegos de su misma liga. De hecho, apunta que los clubes juegan todo lo que equivaldría a la Champions, la Europa League y la liga.

“Fue súper emocionante, yo no me esparaba ganar”, dice Aldara. “Yo quería ganar, claro, para poder seguir jugando más rondas”, añade Sara, “pero no me imaginaba llegar a ganar”.

Jugaron contra Brest, Clermont o Copenhague y el torneo se disputó en Lyon. La final la jugaron contra Nantes, campeón de los últimos torneos europeos, un rival fuerte y temido. Pero a las gallegas nada las paró.

Así, terminaron levantando el trofeo europeo, el segundo desde 2019.

Un deporte minoritario

Aunque es posible y la federación gallega facilita crear nuevos clubes, lo cierto es que no hay demasiados. Hay gente que cree que se parece demasiado al rugby y que es un deporte de mucho contacto, lo que apuntan que está lejos de la realidad. Resaltan que potencia los valores de deportivismo y equipo.

