El periodista José María García, fue contundente y duro con sus declaraciones a su salida de la capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa, a través de las cuales acusaba a la federación por el trato a la olímpica.

Según el periodista, nadie ha ayudado a la única medallista olímpica española de esquí y además, reveló aspectos de su momento actual: "Apenas hace unos meses fue a la federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible ya que había tenido juicios y demás temas familiares. Y hasta hoy no tenemos nada".

Ante ello, May Reus ha declarado a Efe que mantenía "una buena relación con Blanca", y apuntó que uno de los Premios Nacionales de Deportes de Nieve lleva el nombre de la esquiadora fallecida.

"Blanca en ningún momento se dirigió a la Federación para pedir ayuda", afirma Reus con seguridad, explicando además que la sobrina de Blanca, Paula Fernández Ochoa, forma parte de la junta directiva de la organización. "Si lo hubiera hecho, le habríamos tratado de una manera excelente", asegura.

Además, ha explicado que uno de los objetivos del Plan Estratégico de los Deportes de Nieve presentado en su primer mandato ha sido crear un plan para facilitar la integración laboral de los deportistas, que puedan continuar con sus estudios, y para que encuentren trabajo una vez finalizada la etapa de competición.

"He sido deportista, he sido entrenador y si algo me preocupaba realmente, al ponerme al frente de la Federación, era tener un trato y un contacto directo con los deportistas". "Esa sensibilidad la tenemos", concluyó el dirigente.