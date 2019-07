El ex jugador, ahora participante actual de 'La Voz', muestra la homofobia vivida dentro de la NFL, un deporte todavía muy cerrado.

Pese a que ahora mismo cuenta orgulloso su paso por la mejor liga del mundo, llevando su anillo de ganador de la conferencia a la que pertenecía, el jugador llegó a tener pensamientos suicidas: "sentía presión, vergüenza, pensamientos suicidas...Iba en el coche a 160km/h y pensaba: solo tengo que girar una rueda y se acabará todo".

Siendo la mejor, pero también la liga más reaccionaria, se retiró en 2002 y salió del armario, generando un gran impacto. En uno de los shows más famosos de Estados Unidos, le enseñaron a sus compañeros criticando su condición homosexual, es decir, a su persona.

COn gran dolor, Esera tuvo que escuchar como los que hacía dos días habían sido sus compañeros, hablaban de él como de un desconocido. Uno de ellos no entendía como saliendo del armario el lunes, no había jugado el domingo. Otro le dijo que no estaba de acuerdo porque creía en Dios y este prohibía la homosexualidad.

Tras todo ello, incluidas las declaraciones de su entrenador en las que establecía que "tenía que haberse quedado en el armario", Tuaolo se ha convertido en uno de los representantes de la comunidad LGTBI más admirados de los Estados Unidos.

Ahora canta y hace monólogos como un alter ego femenino: Polly Lava