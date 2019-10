Joe Petrovich, que trabaja como albañil, estaba pescando con arpón junto a varios amigos cuando un gran tiburón blanco de 4.5 metros le lanzó un ataque. El ataque tuvo lugar en Burns Beach, Australia, el pasado septiembre.

Sin embargo, al poco de entrar al agua, el tiburón vio a Joe Petrovich y empezó a merodearle en el agua, hasta que finalmente le lanzó el primer ataque. Es entonces cuando Joe trató de defenderse con su arpón.

"Podría haberle metido el puño por la garganta de lo cerca que estaba", relata Joe. "Estaba muy asustado. Quiero decir, ¿cómo estarías? Creo que voy a perder una pierna y podría perder también la mitad inferior de la otra", cuenta.

"Solo buscaba alimento"

Explica por qué no disparó su arpón: "Solo tienes un disparo ... es muy difícil matar a un animal tan grande. Si lo hieres, solo lo cabrearás más".

"Me estaba siguiendo, me estaba acosando, tratando de encontrar una debilidad en mi defensa", explica Joe. "Estaba viniendo hacia mí desde muchas direcciones diferentes, el lado izquierdo, el lado derecho, viene hacia mí desde abajo...". Joe incluso bromea: "Solo estaba buscando un alimento. Solo desearía que no fuera yo".