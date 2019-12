El calvario de la gamer transgénero Remilia antes de su extraña muerte: "Es como apuñalarme con un cuchillo en la vagina"

La gamer Maria Craveling, conocida como Remilia, murió el pasado viernes a los 24 años. Fue su amigo Richard Lewis quien lo confirmó en Twitter. "Con gran tristeza les informo que ayer mi mejor amiga Maria Creveling falleció tranquilamente mientras dormía. Su ausencia dejará un vacío que nunca se podrá llenar", escribió.

La joven 'Remilia' murió en extrañas circunstancias, ya que el fallecimiento le sobrevino mientras dormía, según ha apuntado Lewis. La joven fue sometida hace poco a una operación que podría haberse complicado, aunque también se rumorea que puede tratarse de un suicidio.

Remilia se hizo famosa por ser la primera mujer en la historia de League of Legends en participar en la League of Legends Championship Series en el equipo Renegades. Sin embargo, el hecho de que fuera una mujer transgénero le causó recibir muchas críticas, lo que hizo que dejara Renegades.

Las operaciones "fallaron miserablemente"

Este fue el mensaje de 'Remilia' en 2018: "Me hicieron una cirugía de reasignación de género que costó 5.000 dólares, y un aumento de senos de 3.500. Ambas fallaron miserablemente. Necesitaba una tercera, pero la retrasaron hasta el punto en el que fue imposible hacérmela porque la LCS (League of Legend Championship Series) iba a empezar. Me obligó a subirme al escenario de todos modos".

"Mi cirugía de reafirmación de género falló y dejó toda mi área pélvica plagada de entumecimiento permanente e intenso daño a los nervios. Por dentro es lo peor, y dilatarme cada dos días se siente como apuñalarme con un cuchillo en la vagina. Cualquier consejo sería útil", lamentaba hace un año.

La dilatación a la que Remilia hace referencia es un proceso post-operatorio en el que se abre el canal vaginal con un dilatador prescrito por un cirujano tras la cirugía. Durante los primeros meses se hace dos o tres veces por día y luego va bajando la frecuencia. Richard Lewis ya contó en 2018 por lo que tuvo que pasar Remilia: "Ella tenía que recuperarse bien de la cirugía, y no tenía privacidad. Podía autolesionarse, y no le daban la llave de su habitación para que no se encerrara".

Macabra roma: "Me pedía que la matara"

Su amigo asegura que le pedía en broma que la matara: "Todos los días durante el descanso ella subía las escaleras, iba a la habitación donde estaba yo, se sentaba en el sillón, se ponía una almohada en la cara, trataba de no llorar y me decía que tenía una vida miserable, que no sabía qué hacer. Lo único que la hacía feliz era jugar en la LCS. Ella quería ganar, pero no pudo con todas estas cosas".

"Siempre me hacía una broma en la que me preguntaba si la podía matar. Si podía agarrar la almohada y matarla. Era horrible… Rompía mi corazón ver a alguien así. Ahí me di cuenta que se había autolesionado. Tenía muchos cortes en los brazos. Todo el mundo sabía que esto pasaba, pero nadie hizo nada. La actitud de todos en la casa era 'María es inestable y la necesitamos para jugar', así que hacían que no pasaba nada".

Lewis contó más detalles sobre el calvario que siguió a la operación: "Tuvo una cirugía muy grande. Tenía que vestir un soporte para el pecho, para ayudarla con la curación. Estaba en constante dolor. Y encima jugaba. Por eso me cabreaba cuando la gente la criticaba en los comentarios. Decían que no era suficientemente buena. ¡Ella estaba en una agonía constante por la cirugía! Y si no, estaba dopada por los calmantes para el dolor. Ese fue su estado esa temporada y nunca lo usó como una excusa. Siempre intentó contribuir con el equipo".

Uno de los últimos mensajes de Remilia decía así: "Esto no parece Navidad, esto solo parece una depresión". Investigan si su muerte tiene que ver una última operación que se complicó o si Maria Craveling terminó suicidándose.