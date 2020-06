El 62% de las gimnastas sufre anorexia o bulimia en algún momento, frente al 1% de la población femenina mundial

Olatz Rodríguez Cano, gimnasta del equipo nacional y campeona de España, ha decidido dejar la gimnasia. La razón es la "anorexia nerviosa restrictiva" que ha padecido y aún sufre. Ella misma lo ha contado a Antena 3 Deportes.

"Llegué a pesar 37 kilos y ahí es cuando me ingresaron en el hospital. Es de las enfermedades psicológicas con más muertes que hay. No me dejaban ni andar por la habitación. Cinco pasos como mucho; me mareaba o notaba zumbidos en los oídos", ha relatado Olatz a Antena 3 Deportes.

"Empecé a comer porque me amenazaron con poner una sonda nasogástrica esa misma tarde", desvela. La anorexia sigue siendo un tema tabú: "Me recomendaron que no andase diciendo el problema que había tenido. Yo creo que hay más casos de lo que pensamos. Me escriben niñas y me comentan que soy la primera persona a la que se lo han dicho".

Pocos casos masculinos

Según un estudio estadounidense, el 62% de las gimnastas sufren en algún momento un trastorno alimenticio frente al 1% de la población femenina mundial. Entre los chicos, pocos casos; el del vallista británico Colin Jackson, uno de los pocos reconocidos.