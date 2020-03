El ejemplo de Catalina Corró, recién operada de un tumor: "Me mandan antes a casa por el coronavirus"

Tras superar un tumor cerebral, la nadadora Catalina Corró ganó un oro en los Juegos Mediterraneos del 2018. Ahora, en plena crisis del coronavirus, ha tenido que sufrir otra operación en su cabeza.

Anteriormente, Catalina ya fue intervenida en 2017 y después en octubre del año pasado. En ambas ocasiones, la nadadora regresó para entrenar, competir... y ganar.

Catalina ha contado en una grabación difundida por ella misma que le dieron el alta más pronto de lo habitual para evitar posibles complicaciones hospitalarias en medio de la crisis por el coronavirus tras su última intervención, todavía muy reciente. Hace apenas cinco días fue intervenida pero continúa su recuperacion en cuarentena domiciliaria.

"Me ha operado por tercera vez de un tumor cerebral, todo iba muy bien pero me mandan a casa antes de lo previsto por prescripción médica porque el con el coronavirus las cosas se estaban poniendo difíciles y para evitar contagios me envían a casa", ha relatado la joven.

La mallorquina hace asimismo un llamamiento a que la población respete las recomendaciones de permanecer en casa todos aquellos que no estén obligados a moverse por motivos de trabajo. Todo un ejemplo de superación y civismo.