Drones para limpiar el Everest y transportar material: la forma de aliviar la carga de los sherpas

Hasta ahora la limpieza del Monte Everest recaía sobre las espaldas de los sherpas. Cruzaban bien cargados, con las bolsas de basura, la peligrosa cascada de hielo de khumbu, la cascada del glaciar en el valle del silencio cerca del Everest. Esa cascada une los campamentos y es una de las etapas más peligrosas del ascenso. En ese trayecto muchos sherpas han perdido la vida.

Mingma Gyalje, sherpa, guía de montaña de Imagine Nepal afirma: "El año pasado perdí a tres sherpas, cuando estaban bajando se desprendió un gran bloque de hielo y los sepultó. No pudimos encontrarlos porque el bloque era muy grande. Si no tenemos suerte, si no es el momento adecuado, perdemos la vida allí".

Ahora se ha probado una flota de drones para transportar esas bolsas de desecho y también material de para la escalada. La tecnología se encarga de atravesar ese tramo tan arriesgado. Los sherpas suelen tardar entre 6 y 8 horas en cruzarlo y lo hacen hasta 30 veces en una temporada.

Transportan 15 kilos cada viaje

Los drones, que pueden trasportar unos 15 kilos cada viaje, tardan en ir de un campamento a otro poco más de 20 minutos. Soportan temperaturas de hasta -20 grados y superan los 6.000 metros de altura. Para este sector esto es una auténtica revolución que minimiza los riesgos que se corren en la cascada Khumbu.

Aunque, en teoría, los helicópteros pueden hacer el mismo viaje, rara vez se utilizan, son demasiado costosos y peligrosos. Las autoridades nepalíes prometen mejorar la seguridad y la eficiencia en este entorno tan desafiante, así se ayuda también a la conservación del medio ambiente.

Miles de visitantes se agolpan cada año en esta subida al Everest, tan llamativa es la imagen de esas colas que lo coronan como la basura que dejan a su paso. Se estima que cada visitante deja 8 kilos y son miles los que se aventuran en esa subida.

El gobierno nepalí contrató a una empresa local de servicios de drones para establecer estas operaciones en la ladera sur del Everest.

DJI se ha asociado con la empresa nepalí de servicios de drones Airlift, la empresa de producción de vídeo 8KRAW y el guía de montaña certificado nepalés Mingma Gyalje Sherpa para realizar las primeras pruebas exitosas del mundo con drones de reparto en el Monte Everest. Esta primera prueba del traslado de equipos y botellas de oxígeno ha resultado todo un éxito.

11 toneladas de basura y 4 cadáveres

Por su parte, el Ejército de Nepal recogió once toneladas de basura y recuperó cuatro cadáveres durante una campaña para limpiar el Everest y otras dos cumbres del país, que se extendió por casi dos meses y llegó este miércoles a su fin con motivo del Día Mundial del Medioambiente.

Los militares se propusieron en su comienzo recolectar diez toneladas de desechos sólidos del Everest (8.848 metros), del Lhotse (8,516 metros) y el Nuptse (7.861 metros), junto a los cuerpos sin vida de cinco personas que fallecieron en el Everest.

Un objetivo que dieron este miércoles por cumplido, 56 días después de que comenzara la campaña, tras haber recolectado 11 toneladas de desechos de las tres cumbres y haber recuperado cuatro cadáveres y un esqueleto humano, comunicó el Ejército.

