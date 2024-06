Nuevo giro en el caso de los cuerpos desaparecidos en el Everest

El Everest es una de las montañas más complicadas del mundo. Esta montaña del Himalaya alberga un misterio durante años sobre unos cuerpos desaparecidos. Y hay novedades, tenemos un nuevo giro en el caso. "Será una gran aventura", escribió George Mallory a su madre antes de partir hacia la cima del Everest.

Este hombre desapareció junto con su compañero de escalada Andrew Irvine hace un siglo. Se ha convertido en uno de los misterios más fascinantes de la historia de la exploración. Durante años la pregunta ha sido la misma: "¿Llegaron a la cima?". Hay un nuevo misterio por resolver sobre lo que le ocurrió a Mallory e Irvine: ¿qué ha pasado con sus cuerpos?

Gepr Mallory fue descubierto en 1999 por otro escalador que lo dejó donde estaba. Los investigadores se centraron en la ubicación del lugar de descanso de Irvine. Jamie McGuinness, escalador que ha alcanzado la cumbre del Everest cinco veces desde el lado tibetano, dijo en declaraciones recogidas por 'The Guardian' que tras una larga búsqueda en la zona durante una expedición en 2019, llegó a la conclusión de que los cuerpos de ambos escaladores británicos fueron retirados en algún momento de la década de 2000.

McGuinness comentó "es casi seguro que el cuerpo de Irvine ya no esté allí arriba". "Hicimos una buena búsqueda con drones y detectamos varios otros cuerpos, por lo que sabemos que no nos faltaba nada del tamaño correcto", agregó .

Mark Synnott, un guía de montaña estadounidense y autor de 'The Third Pole', también formó parte de la expedición y escaló al lugar que varios investigadores del Everest coinciden en que era la posición más probable para los restos de Irvine. No encontró nada. Synnott dijo que el equipo también examinó el lugar preciso donde Anker encontró los restos de Mallory hace 25 años, pero tampoco pudo localizar a Mallory.

Los que siguen esta misteriosa historia coinciden en que si alguien retiró los cuerpos, fueron las autoridades montañeras de China. Los avistamientos de los cuerpos se remontan a mucho antes de 1999. En 1936, el británico Frank Smythe dijo ver lo que creía firmemente que era un cuerpo que solo podía haber sido alguno de los dos desaparecidos.

El descubrimiento del cuerpo de Mallory fue noticia en todo el mundo en 1999. Jake Norton fue uno de los miembros del equipo que lo encontró, según el citado medio. "Hasta 1999 no creo que los chinos hubieran pensado mucho en ello", dijo al 'Observer' ."No estoy seguro de que alguien realmente pensara que se podía encontrar algo allí arriba", apuntó

Norton regresó a la montaña en 2001, y aunque no encontraron nada en la búsqueda de Irvine, el equipo encontró muchos más artefactos de las expediciones al Everest de antes de la guerra. "Mi sensación es que Irvine todavía estaba allí en 2001", alegó.

