Deshaun Watson, estrella de la NFL, acusado de presunto abuso sexual por 16 mujeres

La NFL ha abierto una investigación ante las 16 demandas que acumula Deshaun Watson, mariscal de campo de los Texans de Houston, por supuestos abusos sexuales.

Según las demandantes, Watson contrataba sus servicios a través de Instagram con mensajes vejatorios y que podrían constituir un delito de abuso sexual.

El abogado de las demandantes se pregunta cómo Watson, una estrella de la NFL con accesos a decenas de fisioterapeutas y masajistas, buscaba a masajistas femeninas a través de Instagram.

"¿Por qué un hombre como Deshaun Watson, que probablemente tiene acceso a 14 o 15 entrenadores y masajistas, busca masajistas por Instagram?", se cuestiona el abogado demandante Tony Buzbee.

Watson: "Nunca he tratado a ninguna mujer con algo que no fuera el máximo respeto"

Desahun Watson ha negado todo y asegura que "nunca he tratado a ninguna mujer con algo que no fuera el máximo respeto. esto no es cuestión de dinero, solo de lavar mi nombre".

Por algunas de las 16 demandantes sostiene todo lo contrario. Y es que una de las demandantes alega que Watson la agredió sexualmente en marzo de 2021 al "tocarla con su pene y exponerse".

Otra de las demandas se centra en dos sesiones de masajes, una en junio del 2020 y otra en agosto del 2020, en las que se alega que Watson acosó a una mujer al "agarrarle los glúteos y la vagina de la demandante, tocarla con su pene y tratar de obligarla a hacerlo, además del sexo oral".

El abogado de Watson, Rusty Hardin, ha asegurado que tiene "pruebas sólidas" de que una de las demandas que alegan agresión sexual contra su cliente es falsa y que "pone en duda la legitimidad de los otros casos también".