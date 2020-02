La curiosa propuesta del agente de Bale para que no se lesione que indigna al madridismo

El polémico representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha vuelto a realizar unas declaraciones algo curiosas con respecto a los problemas que afronta el galés en los últimos tiempos. Al ser preguntado acerca de la frecuencia con la que Bale se lesiona, Barnett ha expresado que quizá sería recomendable que el delantero no se entrenase los cinco días de la semana, para así prevenir los constantes perjuicios en su estado físico.

"No puede entrenar tanto. No puede entrenar 5 días por semana... no puede", repetía el peculiar representante en una entrevista para el diario AS. Con estas palabras, Barnett daba a entender que Gareth Bale necesitaría entrenarse con un horario más reducido que el de sus compañeros, para así evitar recaer en sus repetidas lesiones.

Estas declaraciones han generado cierto desconcierto en el madridismo que, por lo general, considera absurda tal propuesta, teniendo en cuenta las exigencias a las que se debe someter un deportista de élite como Bale que, además, recibe un sueldo tan abultado.

La respuesta de Zidane

Zidane, por su parte, ha decidido contestar a esta llamativa petición de Barnett. “Claro que es muy capaz de entrenarse cinco días a la semana. Y lo ha hecho, por ejemplo, después del último partido”, ha declarado el técnico francés, que no considera que los cinco días de entrenamiento sean la causa de su abultado parte de lesiones.