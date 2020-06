Cisco García se inspira en Rafa Nadal: "Aguantar significa aceptar las cosas tal y como vienen"

Este martes Cisco García ha compartido su historia de superación y adaptación en un encuentro de Th'nk Atresmedia: "Hay un 10% de gente con discapacidad y apenas se ve", lamenta. "No pienso tener una vida descafeinada pasando de puntillas", reflexiona.

El 28 de diciembre de 2015 cambió para siempre la vida de Cisco García, un apasionado del snowboard. Entonces cumplía con sus amigos con una tradición de Navidad que les llevaba por undécima vez a Austria para hacer snow.

Sin embargo, el experto 'rider' cordobés perdió el control en un salto y el choque dio lugar a una lesión de médula espinal que le dejó sin movilidad de cintura para abajo. Tras salir del hospital, Cisco se reinventó.

Preparándose para Tokio

Tras su accidente dejó la Abogacía y se dedica profesionalmente al tenis en silla de ruedas. Tras casarse y ser padre, Cisco se prepara los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio: "Es como tener el Himalaya delante y tú en chanclas para subir", bromea.

Ha contado cómo ha sido su experiencia durante el confinamiento por el coronavirus: "Me ha servido para valorar todo lo bonito que tiene la vida. He tenido una sensación similar a cuando yo me lesioné".

Rafa Nadal, una inspiración

Cisco García encuentra inspiración en Rafa Nadal deportivamente: "Él acepta muy bien todo lo que le viene. Hay una frase en su biografía que me dejó marcado: Aguantar significa aceptar las cosas tal y como han venido y no como nos hubiera gustado que vinieran para mirar hacia adelante y no hacia atrás".