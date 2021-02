El vídeo del accidente de un ciclista por una peligrosa trampa con un cable de acero en Granada

Indignación entre los ciclistas por una nueva trampa. Un hombre estaba haciendo mountain bike por un sendero de Granada cuando se encontró un cable de acero atravesado que le provocó varios cortes en los brazos. Algo que ha avivado el debate sobre estas peligrosas trampas.

Un durísimo impacto que el propio Mario Miranda ha difundido en grupos de redes sociales y a conocidos para alertar de la peligrosa alambrada de púas que el dueño de una parcela ha colocado en el Paseo Fuente de la Bicha tirando hacia Pinos de Genil.

"Estaba el cable sin ningún tipo de cartel. Me lo comí entero", explica Mario Miranda, ciclista accidentado a Antena 3 Deportes.

"Si quieres poner un cable, ponlo pero que se vea con antelación", asegura Mario.

"Me tuve que ir directamente para urgencias", reconoce Mario.

Mario iba narrando en directo su recorrido de ese día, hasta que cayó derribado por algo. Un cable de acero oculto que hoy sí, ha comprobado, está señalizado. Pero ese día, en esta ruta a las afueras de Granada, otros ciclistas como él pudieron tener más suerte y evitar algo grave al poder frenar a tiempo.

Sin fracturas

"Fui al médico y tengo los brazos magullados y dolor muscular, pero por suerte no me he fracturado nada. Llevaba tiempo sin ir por esta zona, pero la conozco bastante bien", ha explicado el ciclista.

Mario cree que se debe señalizar mejor y con ello se evitarían desgracias. Tiene lesiones en los brazos y un susto enorme para su familia. Esta mañana ha cogido su bici para impedir que el miedo, tras el accidente, le obligue a aparcarla.