Valverde: "Ha sido más duro de lo que esperaba"

El ciclista murciano Alejandro Valverde ha finalizado quinto en el Mundial de Richmond de ciclismo en ruta, siendo el mejor clasificado español en la prueba.

"Ha sido más duro de lo que se pensaba, al final hubo filtro por eliminación, hubo constante peligro por la velocidad y las caídas. Lo considero un buen resultado porque ya dije que el circuito no era para mí, si bien es cierto que se ha hecho más exigente. Hemos estado un año más, dando todo lo que se podía al igual que el resto de la selección", señaló Valverde en meta.

El murciano explicó que no pudo reaccionar a tiempo cuando se produjo el ataque definitivo de Peter Sagan, nuevo maillot arcoiris. "A meta ha llegado casi toda la gente rápida y aún así hemos podido 'salvar' con este quinto puesto.

Cuando ha arrancado Sagan con Van Avermaet, yo no es que fuera detrás, iba octavo o así, pero se hacía muy difícil pasar hacia adelante y para mí de hecho ha sido imposible", explicó.

Valverde reconoció que a la hora del sprint echó en falta una respuesta anterior. "En el sprint no ha sido donde me han faltado las fuerzas, sino allí; quizás arrancando un poco más adelante podía haber estado más cerca de las medallas, pero no hay que poner excusas.", ha finalizado.