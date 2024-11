Muere Tuur Hancke, un ciclista belga de 19 años, de forma repentina

Apenas dos semanas después de la muerte de Miel Dekien, el mundo del ciclismo vuelve a estar de luto con la muerte de otro joven ciclista belga: Tuur Hancke. La trágica noticia fue confirmada por The Lead Out Cycling Academy, el equipo en el que corría Hancke.

"Con gran tristeza el equipo ha tenido constancia de la muerte repentina de Tuur Hancke. Hancke corría con nuestro equipo junior desde 2022 y ésta era su última temporada en la categoría. Los ciclistas y staff del equipo siempre guardarán un gran recuerdo de Tuur. Siempre respetuoso, siempre sonriente y muy agradable con todos. Ya no estaremos más tiempo juntos para crear nuevos recuerdos. Deseamos a todos los que conocieron a Tuur mucha fuerza, en especial a su familia, sus compañeros y sus amigos dentro y fuera del equipo", informa The Lead Out Cycling Academy en su cuenta de Instagram.

El medio Cyclisme Belge, especializado en ciclismo belga, también reaccionaba a la trágica muerte de Tuur Hancke.

"Tuur Hancke, joven ciclista belga, murió inesperadamente ayer cuando cumplía 19 años. Sigue así, 2 semanas después de Miel Dekien... Coraje a la familia", señala Cyclisme Belge en su cuenta de X.

"Se retiró al final de la temporada por motivos personales"

La muerte de Tuur Hancke se produjo el pasado lunes, el día en el que cumplía 19 años. Arne Houtekier, director del equipo The Lead Out Cycling Academy, confirmó que el joven ciclista había decidido retirarse del ciclismo a final de esta temporada.

"Se retiró al final de la temporada por motivos personales. Tuur se dio cuenta de que no entraría en el grupo profesional en los próximos años. La combinación de sus estudios superiores con la intensidad de los entrenamientos y las competiciones se le fue haciendo demasiado pesada. La gestión siempre es difícil para chicos tan jóvenes y cada año vemos que corredores prometedores abandonan por ese motivo", apuntó Houtekier en declaraciones recogidas por el diario flamenco Het Laatste Nieuws.

"Lo que primero parecía un hábito se convirtió en una gran parte de mi vida en los últimos años. Ahora es el momento de disfrutar de las otras cosas de la vida. Después de cuatro años inolvidables me despido. Gracias a mis padres, entrenador, personal y todos los seguidores que hicieron posible esta aventura. ¡A por un nuevo capítulo!", escribía Tuur Hancke en sus redes sociales hace solo un mes.

Tuur Hancke nació en Lo-Reninge (Flandes Occidental) el 25 de noviembre de 2005 y había destacado en categoría junior, logranbdo una tercera plaza en la Edewalle Classics y un Top-20 esta temporada en la Elfdorpen, justo antes de anunciar su retirada del ciclismo.

