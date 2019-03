Mikel Landa: "A cinco kilómetros de meta ya creía que podía ganar"

"A falta de 5 kms. veía que les costaba recortarme la ventaja y ahí he visto que podía ganar", ha comentado el ciclista vasco, que ha sumado otro triunfo de gran prestigio en su carrera. Landa está "muy contento" con la victoria, que ha logrado tras sufrir "muchísimo" en "los 3 kms. más largos" de su vida, según ha asegurado.

"Hoy tenía el día marcado. He cogido la escapada, me he sentido fuerte y he podido ganar", se ha congratulado. Landa ha asegurado no ha sido el equipo el que le ha dado libertad para intentar lograr este triunfo, sino que ha sido él el que se la ha cogido.

"Me la he cogido yo. Me he cogido el día libre, he podido disfrutar de la bicicleta y he podido ganar", ha explicado. Landa, tercero en el último Giro de Italia, donde ganó dos etapas de alta montaña, espera ahora que su compañero Fabio Aru, nuevo líder, "vaya a más" después del "golpe fuerte" que "ha dado hoy a la carrera" y que pueda "ganar la Vuelta a España".