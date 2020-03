La bronca entre la Ertzaintza y un ciclista durante la cuarentena por coronavirus: "Estoy yendo a mi curro"

El vídeo de la bronca de un Ertzaintza a un ciclista que se desplazaba a su trabajo en bicicleta durante el confinamiento por la crisis del coronavirus se ha convertido en viral en las redes sociales. "Voy a currar, voy en bicicleta porque soy ciclista", dice el hombre que va en bici. "No se puede ir en bicicleta, tiene que ir en transporte público", alega el agente desde un coche.

"No me discuta que si no le saco el boletín y la vamos a tener", le dijo el Ertzaintza al ciclista, que argumentó que la bicicleta era su medio de transporte para ir a su puesto de trabajo. "¿Me está diciendo que es más seguro que ir en transporte público que en mi bicicleta? Vaya usted a mi fábrica; ahí es donde tendría que poner orden. No estoy haciendo deporte. ¿Y andando puedo ir?", le contesta el ciclista.

Según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que "se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", está permitido el "desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial" y estos desplazamientos "tienen que hacerse de manera individual".