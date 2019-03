Froome desmiente que se esté planteando aceptar una sanción de seis meses

El ciclista británico Chris Froome (Sky) ha salido al pasado de una información publicada en la prensa italiana y ha asegurado que es "completamente falso" que esté planeando aceptar una sanción de varios meses que le desposeería de su triunfo en la última Vuelta a España para así poder competir en el próximo Tour de Francia.

I have seen the report in Corriere della Serra this morning - it’s completely untrue.