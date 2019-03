Contador: "Etapas como esta crean afición al ciclismo"

EL DE PINTO SE ACERCA AL PODIO DE LA VUELTA

Alberto Contador se acerca a los puestos de honor de la Vuelta a España. El de Pinto ha realizado una buena etapa con escapada incluida junto a Nairo Quintana y esta vez sí se ha marchado contento con su trabajo. "El ascenso al Aubisque no me gustó porque todos atacaban sin fuerza y a mí no me dejaron. Esta vez salí a tope sin mirar atrás", comentó.