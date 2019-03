Alberto Contador pone fin a una carrera de leyenda

Alberto Contador se retira del ciclismo tras 14 años disputando todo tipo de carreras. Su debut fue en 2003 donde ganó la vuelta a Polonia y destacó en la vuelta a Castilla y León, pero tras una caída en 2004 le fue diagnosticado un cavernoma cerebral congénito y fue rápidamente operado.

Después de unos meses de parón y de rehabilitación pudo volver a competir en el 2005, donde dos años más tarde conseguiría su primer tour. En 2007 se fundó su primer maillot amarillo en el Tour de Francia, Alberto ha conseguido un total de dos Tour de Francia, el último en 2009.

El ciclista español está entre los más grandes de la historia, ya que además de los dos Tour de Francia, tiene dos giro de Italia y tres Vueltas a España. Curiosamente en esta última competición se ha despedido para siempre de la bicicleta, el único español que supera a Contador en palmarés es Indurain.

En el 2010, tras encontrar en su orina una sustancia prohibida por la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, fue suspendido durante dos años, por lo cual tanto el Tour de Francia de 2010 como el Giro 2011 que ganó fueron anulados.

En el 2012 el madrileño volvió a competir y ganó su segunda Vuelta a España, sin embargo 2013 no fue su mejor año; no logró alzarse con ningún título. Un año después obtuvo su tercer entorchado en la ronda española, pero no pudo competir en el Tour debido a una caída.

En 2015 Contador anunció que solo se centraría en dos objetivos: el Giro de Italia y el Tour de Francia aunque ganó el primero, pero quedó quinto en el Tour. Los rumores de su retirada se incrementaron en el 2016, año en el que consiguió alguna etapa en la vuelta a Burgos o al País Vasco, pero no logró ganar ningún título mayor.

Se despide ganando una etapa de la Vuelta a España

Anunció en sus redes sociales y entre lágrimas que sería su última vuelta a España, el madrileño se despide en 2017 con una etapa de la vuelta a España añadiéndose a su palmarés de infarto. Además, en la final de la Vuelta 2017 le ha sido otorgado el premio a la combatividad, un premio que cierra su etapa como ciclista.