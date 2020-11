Carme Masferrer vive en una residencia y a sus 91 años lo ha pasado muy mal por culpa de la epidemia del coronavirus. Meses encerrada y sin ver a su familia.

Pero hoy tiene un motivo para sonreír. Y es que Carme ha cumplido uno de sus sueños: volar en globo.

"Esto de ir tan para arriba no lo había hecho nunca. No tuve nada de miedo", asegura Carme.

"Pensé que si me moría, me moría. ¡Ya está", cuenta esta nonagenaria y aventurera tras su emocionante vuelo en globo.

"Me he hecho famosa por el globo"

Detrás de su sonrisa se esconden cicatrices de la vida.

"No río siempre, que también lloro. Y he pasado mucho daño. Lo de no poder salir nada es muy aburrido". reconoce Carme sobre los meses de aislamiento en mitad de la epidemia del coronavirus.

Así que la aventura ha sido un balón de oxígeno.

"Me he hecho famosa por el globo", bromea Carme, quien demuestra que la vida no deja de sorprenderte y que la edad sólo es una cifra.