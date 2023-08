El brutal enfado de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Canadá: "¿Cómo se puede jugar tan mal al tenis?"

Carlos Alcaraz perdió de nuevo en Montreal, un torneo que se le resiste. Cayó en cuartos de final ante Tommy Paul dejando malas sensaciones a lo largo del torneo y con una versión irreconocible. El tenista murciano no dudó en mostrar su descontento consigo mismo y tras perder el primer set, lanzó la raqueta contra su banquillo y se dirigió a su cuerpo técnico a modo de autocrítica: "No puedo jugar así de mal, no puedo". Y añadió lo siguiente: "¿Cómo se puede tener tan poco 'feeling'? ¡Bárbaro, bárbaro!". Para terminar diciendo: "¿Cómo se puede jugar tan mal al tenis?".

Y es que el vigente campeón de Wimbledon no entendía cómo podía estar jugando tan mal, cometiendo tantos errores (hasta un total de 17 no forzados) y con un servicio que no suponía una amenaza para su rival.

Esta derrota en el Masters 1000 de Montreal rompió la buena racha de 14 victorias que llevaba 'Carlitos', conquistando los dos últimos torneos de forma consecutiva (Queen's y Wimbledon). Ahora deberá dejar atrás estas malas sensaciones que le ha dejado Toronto y afrontar la próxima semana el Masters 1.000 de Cincinnati antes de poner rumbo a Nueva York para defender su corona del Abierto de Estados Unidos.

Además, el de El Palmar perdió el primer juego del partido, algo que ya le ha pasado alguna que otra vez en el torneo canadiense. Y a esto hay que sumarle que perdió de nuevo con Tommy Paul -número 14 de la ATP- igual que lo hizo el año pasado en segunda ronda. Llegó a forzar un tercer set pero acabó cayendo 6-3, 4-6 y 6-3.

Kyrgios reacciona al enfado de Alcaraz

Cuando terminó el partido, las reacciones al enfado de Alcaraz no tardaron en llegar. El tenista australiano Nick Kyrgios salió en su defensa, respondiendo en Twitter a un usuario que no entendía cómo no habían sancionado a Alcaraz con un 'warning' por tirar la raqueta.

"A quién carajos le importa. Este tipo va a llevar en sus hombros el tenis la próxima década... Es bueno para él que demuestre que es humano. Está frustrado porque no ha podido estar a la altura de su estándar", escribió el tenista australiano.