El buceador Matteo Mariotti graba cómo un tiburón le arranca un pedazo de pierna

La vida del italiano Matteo Mariotti ha cambiado en aguas australianas. Este joven buceador, aventurero y amante de los viajes, sufrió una experiencia terrorífica en 1770 Beach. Mariotti fue atacado por un tiburón que le dejó una cicatriz de por vida... y él mismo dejó registro del momento.

El valiente buceador empezó a grabar con su propia cámara momentos después del incidente, compartiendo con sus seguidores las impactantes imágenes de su encuentro con el gran depredador marino. En el vídeo vemos cómo Mariotti nada entre su propia sangre y se aprecia una herida profunda en su pierna.

"Este vídeo lo grabé segundos después del último mordisco, quería decirles adiós, nunca pensé sobrevivir a ese monstruo. Perdí mucha sangre y la pierna, no sé si me van a cortar entera o van a dejar la mitad, pero ya no importa", cuenta Mariotti con voz temblorosa y la mirada perdida.

El tiburón le mordió en la pierna mientras practicaba esnórquel en 1770 Beach. Al buceador italiano de 20 años le amputaron la pierna de rodilla para abajo por las graves heridas que sufrió.

El joven buceador agradece a sus familiares y amigos por el apoyo que le han brindado durante este difícil trance con el gran depredador marino: "Ustedes son mis héroes, me están dando la fuerza para seguir adelante con sus mensajes y sus llamadas, mi único sueño es volver a verles", dice sobre su proceso de recuperación tras el ataque del escualo.

Mariotti, visiblemente agotado y con muestras de dolor en su rostro, menciona a Tommaso Agosti, el amigo que le salvó la vida:"Te debo mi vida, me voy a casa. Te amo". En su post también revela un detalle sobre su situación, como la falta de un seguro médico australiano: "Tommaso me llamaba idiota porque no tenía la 'medicare' del seguro australiano, afortunadamente tenía otro hecho en Italia antes de partir".

'No estoy cabreado con los tiburones'

Las autoridades de Australia han abierto una investigación sobre el ataque, emitiendo advertencias a los bañistas en la zona. Entretanto, la historia de Matteo Mariotti se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una oleada de apoyo y solidaridad de personas de todo el mundo.

A las pocas horas, el buceador de Parma hizo público otro post con varias imágenes de Australia: "Estoy feliz de haber emprendido esta aventura a pesar de que terminó antes de lo esperado y mal. Me ha enseñado mucho, quizás todo, desde lo que significa hacer grandes sacrificios hasta entender lo que significa disfrutar la vida. No estoy cabreado en absoluto con este lugar ni mucho menos con los tiburones... obviamente es difícil y lo seguirá siendo en el futuro, pero a pesar de eso, he entendido por primera vez cuántas personas maravillosas tengo a mi lado".

Y termina su texto: "Nunca pensé que lo lograría y estoy feliz de estar aquí hoy contándoles mi historia, espero que cualquiera pueda vivir su propia experiencia en Australia algún día, espero volver pronto... dicho esto, los extraño mucho y no puedo esperar para abrazarles a todos".