Los Warriors de Durant y Curry, la principal amenaza en la Conferencia Oeste

Golden State Warriors: ¿Qué decir de los Warriors? Perdieron las Finales de la pasada temporada, pero han añadido a Kevin Durant a su ya amplio arsenal ofensivo. Las bajas que han sufrido no cambia el hecho de que son los máximos favoritos para llevarse el título este año y los siguientes si todo marcha correctamente. Su mayor enemigo, las lesiones y la presión en los partidos clave.

San Antonio Spurs: La retirada de Duncan marca un antes y un después para la franquicia texana. Pau Gasol llega a un equipo comandado por LaMarcus Aldridge, con el que formará un tándem de lujo en la pintura. Después de los Warriors, son los claros aspirantes en el Oeste.

Los Angeles Clippers: En 'Lob City' siguen confiando en su 'big three' para hacer ruido en el Oeste, pero cada año que pasa parece una nueva oportunidad perdida. No hay fichajes reseñables y fian todo a no tener lesiones y a contar con la mejor versión de Paul y Griffin para llegar a algo.

Utah Jazz: Está llamado a ser, junto a Portland, el equipo emergente en el Oeste. Estilo fresco y dinámico, combinado con un Hayward que cada año va a más, hace pensar que los Jazz pueden estar bastante arriba en la clasificación de este año.

Portland Trail Blazers: Los Blazers siguen su senda de crecimiento tras la marcha de LaMarcus Aldridge la pasada temporada. Lillard y McCollum lideran un equipo joven con ganas de comerse la cancha, habrá que ver si consolidan la apuesta del año pasado o si caen en el intento.

Oklahoma City Thunder: Primer año de la era post-Durant y del protagonismo extremo de Russell Westbrook. El base todoterreno de los Thunder aspira a ser el MVP de la liga y promete unos números de escándalo, pero más allá de eso, estos Thunder prometen poco. Abrines tendrá que batirse el cobre contra Oladipo, no lo va a tener fácil.

Memphis Grizzlies: Misma fórmula de todos los años, dando continuidad a un proyecto que cada vez parece más obsoleto. Marc Gasol y Mike Conley, con su megacontrato, volverán a ser las referencias de unos Grizzlies de los que no se espera demasiado.

Houston Rockets: Sin Dwight Howard, el año de Houston pasa por un solo hombre: James Harden. No han sabido moverse bien en el mercado de agentes libres y parece que 'la barba' va a estar demasiado sola esta temporada. ¿Se quedarán fuera de los Playoffs? Parece que dependerá más de otros equipos que de ellos mismos.

Minnesota Timberwolves: Probablemente el equipo que más ganas tienen de ver muchos aficionados en el Oeste (quitando a los Warriors). Los jóvenes lobos están con ganas y ya tienen un proyecto consolidado lleno de explosividad por fuera y por dentro. Towns ejercerá de líder de un equipo con Wiggins, LaVine y Ricky Rubio escoltándole. Si hubiesen conseguido más cosas durante el periodo de agentes libres, escalarían bastante en la clasificación.

Dallas Mavericks: Parsons y un Nowitzky en sus últimos años no parece suficiente para que los Mavs hagan una gran temporada. Sin profundidad de banquillo, dependen en exceso del acierto de los titulares y son un equipo inconsistente en ataque y en defensa.

New Orleans Pelicans: Un año más, Anthony Davis liderará a los Pelicans en su misión de alcanzar los Playoffs. Quizás el hecho de que el All Star sea en Nueva Orleans les haga motivarse y conseguir un mejor récord. Sin Eric Gordon y con Buddy Hield parecen ganar en continuidad, habrá que ver qué tal se le da la temporada al equipo de Alvin Gentry.

Denver Nuggets: Mucho joven y poca idea de proyecto a largo plazo para los Nuggets. No se esperan grandes cosas, quizás alguna jugada en los 'Top-10' del día, pero en Denver la ilusión hace tiempo que no aparece.

Sacramento Kings: Cousins estará un año más bastante solo en su lucha por hacer algo en el concurrido Oeste. Con un bloque similar al del año pasado y con la imagen renovada, quizás sea el último año de 'Boogie' en el equipo.

Phoenix Suns: La llegada de Dragan Bender no parece ser suficiente en unos Suns necesitados de un nombre propio como antaño fue Steve Nash. Se espera que Devin Booker de un paso adelante y la llegada de Barbosa y Dudley evoca a tiempos mejores en Arizona, pero más allá de eso, se espera otro año más en el desierto.

Los Angeles Lakers: Primer año de una nueva era en Los Ángeles. Sin Kobe Bryant alrededor, los Lakers tendrán que probar su valía y superar las expectativas que se tienen de ellos. Están en el escenario ideal para que dos jugadores brillen: Ingram y Rusell. Si esa dupla funciona, quizás la gente consiga no dormirse en el Staples Center.