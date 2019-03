Vucevic y los Magic bajan a la tierra a los Knicks

NBA | NEW YORK KNICKS 99 - 107 ORLANDO MAGIC

Nikola Vucevic lideró el ataque de los Orlando Magic contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. José Manuel Calderón no tuvo su mejor partido, sumando 4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Dos ex de la ACB, Porzingis y Hezonja, sumaron 9 y 11 puntos respectivamente.