Oriola, jugador del Barça, admite el error arbitral en la final de Copa ACB: "Podría ser tapón legal"

El ala-pívot del Barcelona Lassa Pierre Oriola, campeón de la Copa del Rey tras ganar por 93-94 al Real Madrid, opinó que la jugada que les dio la victoria, una canasta por tapón ilegal del madridista Anthony Randolph, es "rebote" pero antes hay "falta clarísima" del rival a su compañero Chris Singleton.

"Para mí es rebote de Randolph, lo reconozco y lo digo en voz alta sin problema, pero antes hay una falta a Chris (Singleton) que es clamorosa, antideportiva, dos tiros y balón para nosotros", aseguró Oriola sobre la jugada polémica previa, una acción de Randolph sobre Singleton que no fue considerada como falta.

"Hemos visto la jugada de Randolph contra Chris, era falta clarísima, antideportiva, y la otra para mí no es canasta, toca pro debajo y ya está. La polémica es para los dos equipos, los árbitros se equivocan en una acción clarísima y la última también no es clara", defendió el interior del Barcelona Lassa.

A nivel general, Oriola destacó el "partidazo" realizado tanto por el Barcelona como el Real Madrid, "que ha hecho un grandísimo partido", pero la polémica le deja "mal sabor de boca".

"Te quedas con el mal sabor de boca después del final polémico que al final de lo único que se habla es de eso y no de una final que ha sido brutal", añadió.

El Barcelona consiguió remontar un partido en el que llegó a perder de 17 puntos en el tercer cuarto, gracias a que creyeron en sus posibilidades en el último parcial, según explicó Oriola.

"He salido en el último cuarto con otros compañeros y les he dicho que había que confiar en el trabajo que habíamos estado haciendo, que somos un equipo que hemos vuelto en muchos partidos, que era el Madrid, en su casa y en una final.. No podíamos dejarnos ir porque perdíamos de 30 puntos", relató Oriola.

Para el interior azulgrana, esa reacción provocó que al Real Madrid le entre "el miedo de verse ya ganando la Copa", así como ellos, al remontar, se pusieron "anímicamente más arriba", por lo cual solo les quedaba "matar el partido".

"Con los tiros libres de Víctor (Claver) lo habríamos matado, no ha podido ser, luego la prórroga, y solo se hablará de la polémica", reiteró Oriola. Ganar en Madrid al equipo local "sabe mejor por el ambiente, el rival" y lo que hubiera significado para el Real Madrid "ganar en su casa y devolver la del año pasado" en referencia al triunfo de la Copa pasada en Las Palmas.

"Para nosotros sirve para reafirmar el buen camino que llevamos. Ahora que la gente lo disfrute y a partir de ahora hay que preparar la Euroliga", finalizó.

