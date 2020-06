El trío DeRozan-Lowry-Ibaka mantiene la racha de los Raptors ante Detroit

La combinación de DeMar DeRozan, Kyle Lowry y Serge Ibaka fue la clave que abrió el camino de la victoria a los Raptors de Toronto que se impusieron de locales por 123-94 a los devaluados Pistons de Detroit.

DeRozan y Lowry anotaron 20 puntos cada uno e Ibaka aportó otros 19 que también ayudaron a la victoria de los Raptors (42-17), que han ganado siete de los últimos ocho partidos disputados y son líderes en la División Atlántico y en la Conferencia Este. Ibaka jugó 24 minutos en los que anotó 7 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de 8 triples, y 2-2 desde la línea de personal.

El codiciado octavo puesto

Además capturó nueve rebotes --ocho defensivos--, recuperó dos balones, puso un tapón y cometió dos faltas personales. El pívot Andre Drummond volvió a ser el jugador más consistente y líder de los Pistons al aportar un doble-doble de 18 puntos y 18 rebotes, pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva de su equipo, la sexta en los últimos siete partidos y la cuarta seguida en contra de los Raptors.

El ala-pívot Blake Griffin y el base reserva Dwight Buycks anotaron 12 puntos cada uno para los Pistons (28-32), que se colocan tres juegos por detrás de los Heat de Miami, en la lucha por el octavo puesto de la Conferencia Este, que les da derecho a estar en la fase final.

El alero Paul George anotó 26 puntos y encabezó el ataque de los Thunder de Oklahoma City que tuvieron que sufrir hasta el final antes de imponerse por 112-105 a los Magic de Orlando, el segundo peor equipo de la Conferencia Este.

El pívot neozelandés Steven Adams anotó 16 puntos y el base Russell Westbrook logró apenas ocho tantos, pero aportó un doble-doble de 12 rebotes y 11 asistencias, que ayudaron a los Thunder a ganar el tercer partido en los últimos cinco partidos disputados y se mantienen segundos en la clasificación de la División Noroeste.

El escolta-alero español Álex Abrines jugó 21 minutos como reserva de los Thunder y aportó 12 puntos tras anotar 4 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y acertó 2-2 desde la línea de personal. Abrines también capturó tres rebotes defensivos, recuperó un balón, puso un tapón y perdió un balón.

El ala-pívot Anthony Davis brilló de manera especial al conseguir un doble-doble de 53 puntos, su mejor marca de la temporada, capturó 18 rebotes y puso cinco tapones que ayudaron a los Pelicans de Nueva Orleans a ganar 125-116 a los Suns de Phoenix.

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic siguió de reserva con los Pelicans y aportó 10 puntos en los 25 minutos que jugó. Mirotic anotó 4 de 13 tiros de campo, incluidos 2 de 9 triples, no fue a la línea de personal, capturó rebotes defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón, puso un tapón y cometió una falta personal.

El escolta hispano Devin Booker logró un doble-doble de 40 puntos y 10 rebotes como líder de los Suns, mientras que el alero T.J.Warren llegó a los 23 tantos

Final: Celtics 109, Grizzlies 98.

Kyrie Irving led a balanced Celtics attack with 25 points to go with 6 rebounds and 5 assists in just 25 minutes of action. Four other C's logged double-digit scoring numbers (Brown: 13, Morris: 13, Rozier: 13, Theis: 12). pic.twitter.com/I57SBnoSPv