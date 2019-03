Stephen Curry supera a su padre Dell en la clasificación de triplistas históricos

El actual MVP de la NBA no deja de batir récords. El último, uno muy especial, porque ha superado a su propio padre en la clasificación histórica de triplistas en la NBA, alcanzando el puesto 41.

Dell Curry, padre de 'Steph', consiguió 1.246 triples en 1.083 partidos (1.1 triples por partido), mientras que Stephen lo ha logrado en 427 (2.9 triples por partido).

Además, el propio jugador de los Warriors desveló que era consciente de que estaba a punto de superar a su propio padre, y que mantuvieron una conversación sobre ello: "Sabía antes del partido que podía superar a mi padre. Antes del partido me dijo que lanzase de dos todo lo que quisiese... y he tirado 16 triples. No le hice mucho caso", dijo entre risas.

El hijo pequeño de la familia Curry, Seth, también juega en la NBA. En su caso, en los Sacramento Kings.