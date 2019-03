Stephen Curry, la estrella del momento en la NBA

Stephen Curry está siendo el nombre propio en el inicio de la temporada NBA. No hay partido de los Golden State Warriors en el que no se salga del mapa, en el que no haga una actuación para el recuerdo. El vigente MVP quiere más, quiere seguir ganando, quiere callar a los críticos que piensan que su título del año pasado se debió a la suerte.

El de Akron ya lleva varios récords esta temporada. Superó a su padre en la lista de máximos triplistas históricos, una lista que se le va quedando corta con el paso de los años. Ya está el 37 de la lista con 1253 triples, por ponerlo en perspectiva, LeBron James lleva 1271, aunque todavía está lejos del líder histórico en este apartado, Ray Allen, que anotó la friolera de 2973 triples.

Además, en esta temporada lleva anotados 444 puntos en los primeros 13 partidos, lo que supone la cuarta mejor marca de la historia. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo que su equipo realice el mejor arranque en la historia de la liga.

Los Warriors llevan 13 victorias y ninguna derrota en lo que llevamos de temporada. Esto ya supone uno de los mejores arranques de siempre, pero se encuentran a dos triunfos de hacer algo histórico. Con dos victorias más, igualarían a los Houston Rockets de la temporada 93/94 y a los los Capitols de la 48/49, que empezaron 15-0.