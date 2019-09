Un oro Mundial, tres oros europes, dos platas olímpicas y un bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Sergio Scariolo es el técnico con más títulos de la historia de la Selección española.

"Estamos muy contentos y quiero acordarme de todos los que tengo que hacerlo, a ver si no me olvido de alguien. Más que pensar en nosotros, pensamos en las familias de Rudy Fernández y Pau Tendero, un chico de nuestra U18, que han pasado momentos duros durante esta concentración; a los chicos que nos acompañaron durante las ventanas", recalcó.

"He visto muchas fotos de la concentración en Benhavís y aquí hay medio equipo casi que estuvo allí. Todos se reconocen en estos compañeros que están aquí celebrando y todos tendrán su medalla, no sé si me estoy tirando a la piscina con eso", aseguró.

Este Mundial se une además, al anillo de la NBA: "Con Marc nos dijimos que solo podíamos hacerlo peor. Francamente no me siento de una forma especial por eso. Ha sido un año increíble y no me siento ni mejor ni peor. He hecho mi trabajo como otros años y tu trabajo vale si puedes ayudar a un grupo de jugadores como este de gran talento humano y técnico a poder ganar y disfrutar del camino".

Pero...¿qué ha significado este Mundial? "A veces un bronce o una plata pueden tener más valor que un oro. Pero ganar una Copa del Mundo es algo gordo. Mucha gente ha crecido con ese éxito de una generación en la plenitud de sus facultades. Ganarlo ahora en un momento en el que nadie se lo esperaba tiene un grandísimo valor".

"Hemos estado bien juntos, el cuerpo médico ha hecho un gran trabajo para poner a punto a los veteranos. Hemos sido un buen equipo defensivo durante todo el campeonato y un buen equipo ofensivo. Mucho mejor de lo que pueda parecer por el talento ofensivo que teníamos. Y sobre todo hemos jugado un gran baloncesto y hemos competido como nadie", concluyó el seleccionador.